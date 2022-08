Der 59jährige Hubert Thurnhofer aus Langenwang blickt auf ein vielschichtiges Berufsleben zurück. Nach der Matura am Gymnasium Mürzzuschlag studierte er in Wien Philosophie im Hauptfach. Sein Ziel war immer, Journalist zu werden: "Dazu gehört für mich vor allem Allgemeinbildung, kritisch zu sein und die herrschenden Strukturen in Politik und Wirtschaft zu hinterfragen." Er schrieb im Laufe der Jahre zahlreiche Artikel in den unterschiedlichsten Zeitungen und Zeitschriften - und er publizierte sieben Bücher. 22 Jahre lang, von 1997 bis 2019, betrieb er eine Kunstgalerie an der Wiener Ringstraße.