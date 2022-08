Die Funktion des Bundespolizeidirektors gibt es erst seit 1. Juli, und besetzt ist sie mit General Michael Takacs. Dieser war am Montag in der Steiermark und besuchte zum Abschluss auch das Bezirkspolizeikommando in Mürzzuschlag. Bezirkskommandant Oberst Franz-Kurt Grabenhofer sieht es als hohe Wertschätzung, dass sein Bezirk der erste ist, den Takacs besucht: "Durch die Villa des Bundespräsidenten in Mürzsteg kommen die Innenminister regelmäßig zu uns, um sich über die Lage im Bezirk zu informieren." Wolfgang Sobotka, Wolfgang Peschorn und Karl Nehammer waren unter anderem schon zu Gast.