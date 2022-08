Matthias Schmied (USV Neuhofen) und Michael Kronawetter (SV Hönigsberg) sicherten sich die Siege bei der dritten Station der Mürztal Series – der größten Tennis-Turnierserie der Obersteiermark – in Mürzzuschlag. Schmied setzte sich im Finale des "ITN 3-6"-Bewerbs gegen Philip Aschenbrenner vom TC Mürzzuschlag durch, Kronawetter feierte mit dem Finalsieg im "ITN 6-10"-Bewerb über Stefan Riegler (TC Mürzzuschlag) zugleich auch den frühzeitigen Gesamtwertungserfolg. Bereits vor dem Turnier in Schwöbing, das am Freitag gestartet ist und bis Sonntag (28. August) dauert, steht er uneinholbar an der Spitze.