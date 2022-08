Mit einem Eisstand touren die steirischen Neos aktuell durch das Land, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und Ideen zu sammeln. Ohne Eis, dafür aber mit Klubobmann Niko Swatek, schauten die Neos nun auch in Bruck vorbei. Dort suchten sie etwa den Austausch mit Bürgermeister Peter Koch (SPÖ). Swatek wirbt aktuell für seine Idee, auch in Zeiten von Inflation, Klimakrise, massiven Preissteigerungen und dem Fachkräftemangel nicht auf das Thema Bildung zu vergessen. "Es ist leider zu oft der Fall, dass die Kinderbetreuung bei der Mutter hängen bleibt - oder Oma und Opa einspringen müssen", sagte Swatek im Zuge seines Kurzbesuchs im Brucker Regionalbüro der Kleinen Zeitung. Jene Mütter, die aufgrund fehlender Kinderbetreuungsplätze nicht in ihre Jobs zurückkommen können, würden wiederum den Fachkräftemangel verstärken.