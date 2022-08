Bereits zum dritten Mal findet das DGAEHEA-Alpentreffen am Flugplatz St. Sebastian in Mariazell am kommenden Sonntag, den 21. August, ab 10 Uhr statt. Der ursprüngliche Termin wurde aufgrund der Wettervorhersage zwar um einen Tag nach hinten verschoben, der Begeisterung tut dies aber keinen Abbruch. Erwartet werden über 1500 Autos und bis zu 8000 Besucher. Und obwohl der Fokus auf dem Tuning und der Präsentation neuerer Wagen liegt, wird es auch Oldtimer oder Sportwagen zu sehen geben.