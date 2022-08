Die Liebe zur Medizin wurde Fabio Valentin in die Wiege gelegt. Schon der Vater war als Allgemeinmediziner in der südoststeirischen Heimat tätig, die zehn Jahre ältere Schwester arbeitet als Anästhesistin in Graz. Da verwunderte es nicht, dass auch Valentin seine Berufung in der Medizin fand: "Ich wollte immer ein chirurgisches Fach machen." Nach dem Studium in Graz und dem Sammeln der entsprechenden Praxis in Leoben vertiefte Valentin sein Wissen in Oberwart, ehe der aus Unterlamm bei Fürstenfeld stammende Mediziner seine Zelte schließlich in Kapfenberg aufschlug. "Diana Helou hat lange einen Nachfolger gesucht, das hat dann gut gepasst", sagt Valentin.