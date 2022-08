Im Vorjahr wurde die Chirurgie am LKH Hochsteiermark, Standort Mürzzuschlag, in eine Trauma-Ambulanz umgewandelt. Schon damals hagelte es Proteste vor allem von den Freiheitlichen. Dies sei der Anfang vom Ende, hieß es. Erich Schaflinger, langjähriger Primar in Mürzzuschlag und jetzt ärztlicher Leiter des gesamten LKH Hochsteiermark (Bruck, Leoben und Mürzzuschlag), stellte damals klar, dass dies auch einen triftigen Grund habe: "80 Prozent der Patienten kommen mit Traumata, also mit Verletzungen, sei es beim Sport wie etwa Skifahren, bei der Arbeit oder sonst wo."