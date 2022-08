Zu wenig Platz, zu wenig Ärzte: LKH Bruck richtet einen Hilferuf an die KAGes

Der Betriebsrat und die Ärzteschaft der Internen Abteilung des LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, schrieben einen Brief an die KAGes und fordern Abhilfe. Diese naht auch schon, in fünf Wochen beginnt man mit einem Zubau.