Eines gleich vorweg: Der Langenwanger FPÖ-Vizebürgermeister Philipp Könighofer bezeichnet das Klima im Gemeinderat als "meistens sachorientiert, auch wenn die aktuelle Zweidrittel-Mehrheit der ÖVP auf Dauer nicht unser Ziel sein kann". Und obwohl die FPÖ nur vier der 21 Gemeinderäte stellt, will Könighofer "nicht nur kontrollieren, sondern auch gestalten", wie er am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Restaurant Krainer in Langenwang sagte.