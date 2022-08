"Eine Inflation ist keine Naturkatastrophe, man kann etwas dagegen tun. Nur zuzusehen ist aber zu wenig." Dieser Satz stand im Zentrum der Rede von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die am Mittwoch in der Brucker Innenstadt auftrat und dabei mit Kritik an der Bundesregierung keineswegs sparte. Man habe seitens der Sozialdemokratie bereits am 1. Oktober des Vorjahres Maßnahmen gefordert, passiert sei aber nichts.