Neue E-Tankstelle nimmt den Betrieb in St. Lorenzen auf

In St. Lorenzen nahmen die Stadtwerke Kindberg am Mittwochmorgen ihre siebente E-Tankstelle in Betrieb. Zwei weitere Anlagen folgen noch, dann ist das Netzwerk vorerst komplett. Die Nachfrage muss allerdings noch steigen.