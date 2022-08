Exakt drei Stunden brauchte Tennisstar Novak Djokovic, um das diesjährige Wimbledon-Finale gegen Nick Kyrgios für sich zu entscheiden. Über so eine Dauer können Friedrich Nowak und Karl Straßberger seit dem vergangenen Wochenende nur lachen. Da setzten die beiden Großcousins auf der Tennisanlage in Langenwang-Schwöbing ein Ausrufezeichen, das weit über die Grenzen des Mürztals zu vernehmen war. Mit einer Dauer von stolzen 82 Stunden, so hatten es sich Nowak und Straßberger vorgenommen, wollten sie im Dauertennis einen neuen Weltrekord aufstellen.