"Was braucht man für ein Festival? Jede Menge Idealismus und starke Partner, die an unsere Idee glauben." So beschreibt Erwin Hofer, einer der führenden Köpfe hinter dem Acoustic Campfire Festival, das Erfolgsrezept hinter der Kindberger Veranstaltung. Und weil Idealismus und starke Partner gleichermaßen vorhanden sind, darf besagtes Festival heuer ein Jubiläum feiern. "Das fünfte Acoustic Campfire Festival steht vor der Tür", sagt Hofer.