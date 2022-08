Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, dachte sich auch Bauunternehmer Rainer Pertl und lud am Dienstagvormittag zur Präsentation seines jüngsten Projekts. Als Teil der BCL-Gruppe stellte Pertl dabei nach Bauvorhaben am Schirmitzbühel und in der Blumengasse die Pläne für vier neue Wohnanlagen auf der Bräuerleiten vor. Gelegen unweit des Kapfenberger Stadtzentrums, entstehen dort bis Ende 2024 auf 7000 Quadaratmetern 28 neue Wohnungen. "Wir haben einen Puffer eingebaut, um auf etwaige Lieferverzögerungen reagieren zu können", sagte Pertl.