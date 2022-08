Partystimmung in Langenwang-Schwöbing: Friedrich Nowak und Karl Straßberger haben am Sonntag um 14.09 Uhr den Weltrekord im Marathontennis gebrochen und um 101 Minuten überboten. Die Prüfung durch Guinness World Records und der offizielle Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde nach der Einreichung stehen noch aus. Damit endete ein wahrer Marathon, den das Duo am Donnerstagmorgen in Angriff genommen hatte.