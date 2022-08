Kurz nach 4 Uhr morgens schrillten bei der Freiwilligen Feuerwehr Mürzhofen am Samstag die Sirenen. Alarmsignal: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Lenker eines Pkw war auf der L 118 unterwegs gewesen. Auf Höhe der Firma Stocker Haustechnik rammte er eine Verkehrsinsel und kam in einer Siedlungseinfahrt zum Stillstand. Der genau Unfallhergang war am Samstagvormittag noch nicht bekannt.

© FF Mürzhofen

Die Florianis rückten mit 12 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Sie säuberten die Straße, führten Bindungsarbeiten für Betriebsmittel durch und stellten das Fahrzeug sicher ab. Der Pkw-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.