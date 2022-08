Mit einem 3:0-Sieg über St. Marein-Lorenzen II startete der ATuS Langenwang am vergangenen Wochenende in die neue Fußballsaison. Es war zugleich das letzte Spiel unter Obmann Ewald Knöbelreiter, der dem Verein stolze 28 Jahre lang als Obmann vorstand und am Donnerstagabend sein Amt in jüngere Hände legte. "Es war eine Zeit mit vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen", resümierte Knöbelreiter im sehr gut besuchten Langenwanger Volkshaus.