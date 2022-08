"Trotz unserer langen Öffnungszeiten haben nicht alle Berufstätigen die Möglichkeit, bei uns vorbeizuschauen", meint Uwe Blümel, Pressesprecher von Ikea. Also hat das schwedische Möbelhaus jene Einrichtungen etabliert, die man auch von anderen Unternehmen kennt: Click&Collect-Boxes, welche rund um die Uhr das Abholen von bestellten Waren ermöglichen. Was Ikea in Wien und im Burgenland schon praktiziert, bastelt man nun erstmals in der Steiermark zusammen – in Graz und in Kapfenberg.