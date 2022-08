Die steigenden Preise für Lebensmittel, Energie oder Treibstoff treiben die Kosten des täglichen Lebens in ungeahnte Höhen. Die damit verbundenen Folgen für die Bevölkerung bekommen jeden Samstag am Brucker Minoritenplatz ein Gesicht. Seit zwölf Jahren betreibt das Rote Kreuz seine "Team Österreich"-Tafel in der Brucker Innenstadt, so groß wie jetzt war die Nachfrage aber noch nie. Alleine in Bruck kommen jeden Samstag bis zu 350 Personen, der Andrang hat sich verdreifacht.