Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz rückte die Bergrettung Tragöß am Montagnachmittag aus, wurde sie doch zu einer Tierrettung auf der Bärnsbodenalm auf rund 1550 Meter Seehöhe alarmiert. Ein Ochse war in eine enge Doline gestürzt und konnte von den zuständigen Almhaltern nicht mehr befreit werden. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte durch die Landeswarnzentrale alarmiert und machten sich mit umfangreichem und schweren Bergeequipment an den Aufstieg auf die Bärnsbodenalm.