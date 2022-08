Der Weltrekord steht noch aus, 57.000 Euro hat das Duo aber schon erspielt

Am Donnerstag starteten zwei Männer in Langenwang einen Weltrekordversuch: Ein Tennismatch über 82 Stunden soll das längste Match der Welt sein. Gleichzeitig dient der Rekord einem guten Zweck. Gebrochen wird der Rekord am Sonntag.