Ob es so etwas wie einen Vorführeffekt tatsächlich gibt? An einem Nachmittag im August würde Robert Nusser diese Frage wohl mit einem klaren "Ja" beantworten. Nusser reist gerade mit einem Shuttlebus hinauf auf den Windpark Pretul, dem er als Geschäftsführer im Auftrag der Bundesforste vorsteht. Im kleinen Bus, der in der Regel nur Geschäftsreisende transportiert, spüren die Mitfahrenden jede Unebenheit auf der felsigen Forststraße. Der Weg hin zur Energiewende ist steinig - aber erstrebenswert.