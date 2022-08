Als Ende Februar die ersten Bilder vom Krieg in der Ukraine die breite Öffentlichkeit erreichten, ließ das Schicksal der tapferen Bevölkerung kaum jemanden kalt. Auch nicht Unternehmer Dieter Grebner aus Linz zu, der daraufhin nach einer Möglichkeit suchte, um seinen Beitrag zu leisten. Fündig wurde Grebner ausgerechnet in der Kleinen Zeitung, die Ende März eine Auktion ins Leben rief, um Spenden für die Ukraine zu sammeln. 80 prominente Persönlichkeiten stellten sich in den Dienst der guten Sache, so auch Ministerin Leonore Gewessler, die sich mit einer Windradbesteigung an der Auktion beteiligte.