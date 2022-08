Die entsprechenden Ideen gab es schon seit den Jahren 2018 und 2019, mit 1. Oktober des heurigen Jahres wird das Parkraumkonzept in Bruck nun aber neu aufgestellt. Damit, so Bürgermeister Peter Koch, trage man mehreren Aspekten Rechnung. Da wäre zum einen der finanzielle Aspekt, kosten die aktuellen Teuerungen die Stadt Bruck doch eine Million Euro. "Gerade wir als Stadt wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Entwicklungen getroffen", sagte Koch bei der Vorstellung am Montagvormittag.