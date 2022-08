Seit dem Krieg in der Ukraine dient ein Wohnblock im Kapfenberger Ortsteil Hansenhütte rund 40 Vertriebenen als vorübergehendes Zuhause. Direkt gegenüber der Firma Pewag gelegen, ist die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz allerdings ausbaufähig. "Dazu kommt, dass die Ukrainer die öffentlichen Verkehrsmittel ab September nicht mehr kostenfrei nutzen können, was ich nicht verstehen kann. An ihrer Situation hat sich ja nichts geändert", sagt Franz Trieb vom Rotary Club Bruck-Kapfenberg.