Als vor knapp einem Jahr über die mittlerweile durchgeführte Eingliederung des LKH Mürzzuschlag in den Hochsteiermark-Verbund diskutiert wurde, drehten sich die Gespräche auch um die Zukunft der damaligen chirurgischen Ambulanz. Diese wurde schließlich mit 1. Oktober in eine Traumaambulanz umgewandelt. Die Betriebszeiten der Traumaambulanz am LKH Mürzzuschlag, so hieß es damals seitens der Krankenanstaltengesellschaft KAGe, würden aber unverändert bei 7 bis 19 Uhr an sieben Tagen pro Woche bleiben.