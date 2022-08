Leerstand in einer Innenstadt ist nie schön. Seit Freitagvormittag ist das Mürzzuschlager Zentrum um ein leeres Lokal ärmer - und damit um ein neues Geschäft reicher. Da eröffneten nämlich Ingrid Faßwald und ihre Mitstreiter vom eigens gegründeten Verein das sogenannte Handwerksplatzl in der Unteren Berggasse 3. "Wir sind eine Gruppe von Mitgliedern, die sich von diversen Ausstellungen kennen", sagte Faßwald. Weil diversen Ausstellern aber ein fixes Lokal fehlte, machte man sich auf die Suche und wurde in der Mürzer Innenstadt fündig.