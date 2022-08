Die hohen Temperaturen sind derzeit wahrlich kein Vorbote für das später im Jahr anstehende Skivergnügen. Die kommende Skisaison dennoch kaum erwarten kann Bianca De Silva. Geboren und aufgewachsen in Birkfeld, kehrt De Silva nach 23 Jahren in Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Malediven oder anderen asiatischen Ländern in ihre steirische Heimat zurück. Künftig steht De Silva als neue Geschäftsführerin den Freizeitbetrieben Veitsch vor, zuletzt war Vizebürgermeister Christoph Bammer für ein halbes Jahr eingesprungen. "Sie ist eine Vollblut-Touristikerin und ein Profi im Bereich Marketing", freut sich Bürgermeister Jochen Jance. Er ist sich sicher, mit De Silva - sie setzte sich gegen 25 weitere Bewerber durch - die richtige Entscheidung getroffen zu haben.