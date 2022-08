Auf der Südbahnstrecke im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet ist am Donnerstagvormittag ein Güterzug-Waggon entgleist. Der Wagen sprang um 9.31 Uhr beim Bahnhof Semmering (Bezirk Neunkirchen) mit allen Achsen aus den Schienen, teilten die ÖBB auf Anfrage mit. Verletzt wurde niemand. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag für Fernverbindungen bzw. zwischen Breitenstein am Semmering und Mürzzuschlag Bahnhof im Regionalverkehr wurde eingerichtet. In den Abendstunden dürfte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Die Ursache für die Entgleisung war vorerst unbekannt, hieß es von den ÖBB. Zum Abtransport wurde ein Hilfszug angefordert.