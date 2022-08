Seit seiner Premiere im September 2019 hat sich der Mürzathlon in der Mürzzuschlager Innenstadt ebenso wie seine Geschwisterläufe der "Adventure Runs"-Serie einen Fixplatz in der heimischen Sportlandschaft erarbeitet. In genau einem Monat, am 3. September, dürfen sich die abenteuerlustigen Teilnehmer wieder auf die Strecke wagen, wenn die Hauptbewerbe über 5, 9, 16, 21 und 42 Kilometer mit jeder Menge zu überwindenden Hindernissen anstehen. "Da ist für jeden die passende Distanz dabei, egal ob Walker oder ambitionierter Sportler", sagen die Veranstalter Monika und Peter Krobath.