Die Preise für Weizen steigen ebenso sprunghaft an wie jene für Gas und Strom. Gerade für Bäckereien, die ihre Öfen in der Regel mit Gas betreiben, ist die aktuelle Zeit wahrlich keine einfache. Doch die Mürzzuschlager Traditionsbäckerei Köck, die immerhin schon seit 1955 besteht, macht aus der Not eine Tugend und investiert stolze 400.000 Euro in ihre Filiale am Mürzer Stadtplatz. "Die alte Einrichtung, sie wurde mittlerweile verkauft, war schon 18 Jahre alt, wir hatten einfach keine Freude mehr damit", sagt Juniorchef Dominik Köck. Deshalb wird seit einigen Tagen eifrig gearbeitet, damit der Zeitplan hält und die Umbauarbeiten bis Mitte September fertiggestellt sind.