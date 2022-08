Exakt drei Stunden brauchte Tennisstar Novak Djokovic, um das diesjährige Wimbledon-Finale gegen Nick Kyrgios für sich zu entscheiden. Über so eine Dauer können Friedrich Nowak und Karl Straßberger nur lachen. Schließlich haben es sich die beiden zum Ziel gesetzt, das längste Tennismatch der Geschichte zu bestreiten. Stolze 82 Stunden will das Duo auf der Anlage des TV Schwöbing in Langenwang aufschlagen, wenn dort am 11. August der Weltrekord-Versuch beginnt. Der bisherige Rekord soll am 14. August um 14.09 Uhr fallen, die angestrebten 82 Stunden werden – um künftigen Rekordjägern gleich etwas vorzulegen – um 17 Uhr vollendet sein.