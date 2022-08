Herr Brauneder, Sie sind im Mürztal aufgewachsen, das traditionell als Fußballer-Region gilt. Wann sind Sie erstmals mit dem Fußball in Kontakt getreten?

Genau, ich bin in Kapfenberg aufgewachsen, habe dort die Schule und anschließend den Zivildienst absolviert. Mit dem Fußball habe ich begonnen, seitdem ich gefühlt laufen kann. Anfangs habe ich nur zuhause im Garten mit meinen Eltern gespielt und dann auch mit Nachbarskindern. Zum Verein, also zum KSV, bin ich in der U11 gestoßen.