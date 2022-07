Die Aufregung in Bruck an der Mur nimmt nicht ab, nachdem gestern bekannt wurde, dass ein 60-Jähriger am und um den Hauptplatz sowie in den städtischen Bussen Mädchen und Frauen im Intim- und Brustbereich fotografiert hatte. Bei einer freiwilligen Durchschau der Wohnung des Mannes wurden zahlreiche Datenträger mit entsprechenden Fotos sichergestellt, bei einer anschließenden Einvernahme gestand der 60-Jährige umfassend und reumütig. Vermeintliches Tatmotiv: Einsamkeit.