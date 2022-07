Große Aufregung in Bruck an der Mur: Dort soll ein Mann im Stadtzentrum rund um den Brucker Hauptplatz und auch in einem Bus heimlich Fotos von Mädchen und Frauen aufgenommen haben. Entsprechendes behauptet zumindest eine Mutter in einem Facebook-Posting, das derzeit immer größere Kreise zieht. Auch ihre Tochter sei von dem Mann fotografiert worden, der, nachdem ihn die 15-Jährige fotografieren konnte, das Weite gesucht haben soll, erklärt die Frau darin weiter.