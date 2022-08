Gute Nachrichten für die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen gab es im vergangenen Februar: Da wurde nämlich bekannt, dass der Bund rund 54 Millionen Euro aus dem Post-Corona EU-Wiederaufbaufonds locker macht und damit das Pilotprojekt Community Nursing starten wird. 123 Fördergeldanträge wurden kurz darauf genehmigt, im Mai starteten bis zu 190 Community Nurses ihren Dienst – so auch in Kapfenberg.