Welche Kraft die Sonne hat, wird vor allem in diesen heißen Sommertagen sichtbar. Bemerkbar macht sich die Hitze vor allem auf landwirtschaftlichen Flächen, wo das saftige Grün längst verdorrtem Braun gewichen ist. Wie sich die Sonne aber wiederum auf die menschliche Haut auswirkt, weiß Martin Wolf nur zu gut. Der Wartberger hat sich nach seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner bewusst der Dermatologie verschrieben, also der Lehre über die Haut, und hat vor wenigen Tagen seine Wahlarztpraxis in seiner Heimatgemeinde eröffnet. Beruflich seit 2016 als stationsführender Oberarzt im Krankenhaus Wiener Neustadt tätig, kümmert sich Wolf künftig einmal pro Woche in Wartberg um seine Patienten.