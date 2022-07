Netzrisse, Schlaglöcher und Spurrinnen ziehen sich über die vielbefahrene Landskronstraße zwischen dem Gartencenter Schacherl und dem Gasthaus Kuhness. In diesem Bereich ist die Straße so desolat, dass hier in den kommenden Wochen die Fahrbahn abgetragen und eine 30 Zentimeter starke Tragschicht hergestellt wird. Abschließend wird der ganze Abschnitt neu asphaltiert.