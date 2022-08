Claudia Dannhauser: Von Bruck ins journalistische Epizentrum der Innenpolitik

Aufgewachsen in Bruck, bewegt sich die ORF-Journalistin Claudia Dannhauser seit Jahren beruflich und privat hauptsächlich in Wien. Ein Gespräch über Fernsehen, Fakten in Zeiten von Social Media und ihre Verbindungen in die Region.