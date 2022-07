Die Sommerferien haben zwar erst vor zwei Wochen begonnen, dennoch rückt in diesen Tagen vermehrt das Thema Kinderbetreuung in den Mittelpunkt. Die Träger namhafter Bildungseinrichtungen warnen vor Personalproblemen, die bald zu Gruppenschließungen oder verkürzten Öffnungszeiten führen können. Die steiermarkweite Berichterstattung nehmen die Brucker Grünen zum Anlass, um auch auf regionaler Ebene auf die Notwendigkeit zusätzlicher Betreuungsplätze hinzuweisen. So habe Bruck, wie Gemeinderätin Jacqueline Staber sagt, zwar 48 Plätze für Kinder unter drei Jahren - der Bedarf sei mitunter aber doppelt so groß.