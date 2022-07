Anfang 2015 wurde aus den drei zuvor eigenständigen Gemeinden Wartberg, Mitterdorf und Veitsch die neue Gemeinde St. Barbara. Diese hat seitdem naturgemäß drei Ortszentren, die abwechselnd bespielt werden. Wie man den Wartberger Ortskern stärken kann, damit befassten sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Ortsentwickler Petra Friedl und Heribert Strasser. Mitte Juni setzten sie sich drei Tage lang mit der Wartberger Bevölkerung an einen Tisch, am Donnerstagabend trafen Experten und Bürger abermals aufeinander.