Wer aktuell durch das Ortszentrum der Stanz fährt, wird mitunter Zeuge eines echten Schauspiels. Trifft man dort doch nicht nur auf Auto- und Radfahrer, sondern auch auf die Bestandteile des Windparks Stanglalms. Diese werden mit großer Vorsicht durch den engen Ortskern transportiert. So mancher fühlt sich an jene Bilder erinnert, die man sonst aus der Kreuzfahrt-Hochburg Venedig kennt. "Das ist wirklich Millimeterarbeit, da haben die Leute was zu sehen", sagt Bürgermeister Fritz Pichler. Kein Wunder, sind die Daten der Windräder doch beeindruckend. Der Rotordurchmesser beträgt 112 Meter, die Gesamthöhe wird mit 175 Metern ausgewiesen.