Im Raum Bruck/Mur ist am Dienstagabend ein Erdbeben registriert worden. Der Erdstoß der Magnitude 2,4 dürfte keine Schäden angerichtet haben.

Leichtes Erdbeben im Raum Bruck an der Mur

Im Raum Bruck/Mur in der Obersteiermark ist am Dienstagabend ein Erdbeben registriert worden. Der Erdstoß der Magnitude 2,4 dürfte keine Schäden angerichtet haben. Es wurden auch bisher keine gemeldet, wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch bekannt gab.