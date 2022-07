Haltestelle wird abgerissen: "Kinder müssen vor der Schule in der Kälte warten"

Die S-Bahn-Haltestelle in Hönigsberg wird in diesen Tagen endgültig abgerissen. Der Widerstand der Bevölkerung ist nach eineinhalb Jahren gescheitert. Letzte Hoffnung ist eine Petition an den Landtag.