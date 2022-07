Im Vorjahr inszenierte der Mürztaler Regisseur Georg Schütky eine Dorfoper in seiner Heimat Allerheiligen und konnte mit seiner Interpretation der Mürztaler Sagen nicht nur das Publikum überzeugen, sondern auch den Volkskulturpreis des Landes einheimsen. Aufgrund des großen Erfolgs will Schütky heuer abermals eine Dorfoper inszenieren und hat sich dazu Schloss Pichl in St. Barbara ausgesucht. Was es für die Aufführungen im Oktober noch braucht, wenn das Burgfräulein Regerl im Mittelpunkt stehen soll? Geld!