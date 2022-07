Als im Mai 2017 die Stadt Bruck ihren O-Bus an den Start schickte, ließ die Meldung die Herzen so mancher Nostalgiker höher schlagen. Das O in dieser Wortschöpfung stand aber nicht für die von 1944 bis 2002 verwendete Oberleitung, sondern vielmehr für den Stadtteil Oberaich. Der neue O-Bus sollte als Rufbus mit einer 45-minütigen Vorlaufzeit die Nachfolge des Citybusses antreten, der im September 2014 aufgrund der zu geringen Nachfrage den Betrieb eingestellt hatte.