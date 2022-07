Karl Schleinzer war Landwirt, Landtagsabgeordneter in Kärnten, Landesrat, Verteidigungsminister, Landwirtschaftsminister und hätte für die Volkspartei als Spitzenkandidat die Nationalratswahl 1975 bestreiten sollen. Doch die Heimfahrt von Wien nach Kärnten am 19. Juli 1975 veränderte alles: Schleinzer erlitt in Bruck einen Autounfall und verunglückte tödlich, ein Gedenkstein erinnert noch heute an das Wirken und Ableben Schleinzers.