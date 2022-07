Wer in den vergangenen Wochen am Mitterdorfer S 6-Kreisverkehr vorbeifuhr, stellte sich unweigerlich eine Frage: "Was wird denn hier schon wieder gebaut?" Nachdem dort erst Anfang April Vizekanzler Werner Kogler ein Recycling-Center der RHI eröffnet hatte, fahren jetzt erneut die Baumaschinen auf. Auftraggeber diesmal ist die Hintsteiner Group, die dort am Donnerstag zum Spatenstich lud und die Pläne für einen neuen Hochtechnologiestandort präsentierte. Auf 30.000 Quadratmetern Grundfläche entsteht unter der Federführung der Architekten Sandra Taendler und Klaus Pizzera ein 3000 Quadratmeter großes Werk, das sich hochresistenten Oberflächenbeschichtungen widmen wird. Kostenpunkt: Stolze elf Millionen Euro, als Bauunternehmen fungiert die Lieb Bau GmbH aus Weiz.