Für großes Echo sorgte die Geschichte über das Kapfenberger Radar-Auto, das innerhalb von zwei Monaten schon 2000 Temposünder erwischt hat. Von "nachahmenswerte Investition" über "jetzt weiß ich endlich, warum ich ein Strafmandat bekommen habe" bis "pure Abzocke" gab es einen ganzen Reigen an Reaktionen. Im benachbarten Bruck rückten wiederum Teile der Opposition aus, um eine derartige Anschaffung auch für das eigene Gemeindegebiet zu fordern. "Immerhin haben wir seit Jahren echte Probleme mit Rasern auf der Murinsel", sagt ÖVP-Stadtrat Helmut Sommer, während Neos-Gemeinderat Sebastian Wintschnig bereits einen entsprechenden Antrag ankündigte. KPÖ-Mandatar Jürgen Klösch meint: "Was in Kapfenberg möglich ist, wird wohl auch in Bruck möglich sein."