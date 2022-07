Dass sich die mehr als 800 Schüler des Kapfenberger Gymnasiums in der Vorwoche in die Sommerferien verabschiedet haben, liegt auf der Hand. Ruhig ist es auf dem Schulgelände dennoch nicht, wurden die Schüler doch von gelb-schwarz gestreiften Kollegen abgelöst. Stolze 30.000 Bienen haben nämlich in den letzten Tagen im Schulhof ihr Revier bezogen, möglich macht dies eine Nachhaltigkeits-Initiative namens "Kluni". "Ein Schüler ist selber Imker, deshalb wurde diese Idee geboren", sagt Lehrer Christoph Bleymaier, der gemeinsam mit Sandra Pacher-Ferstl und Eva Leichtfried die Fäden zieht. Zwölf Lehrer und Schüler haben mittlerweile sogar einen Starterkurs absolviert, damit sich die Bienen im schulischen Umfeld wohlfühlen.